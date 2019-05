Di Maria: "Anche io pronto ad andare negli Usa per De Blasio" Il presidente della Provincia: "Un onore avere un sannita che potrebbe correre per la Casa Bianca"

“Sono pronto anche ad andare negli Stati Uniti se può servire alla sua corsa verso la Casa Bianca, altroché”. Anche il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, si schiera con Bill De Blasio dopo l'annuncio del sindaco di New York di voler correre tra i dem per sfidare Trump nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti.



Una candidatura che nel Sannio è stata accolta con entusiasmo, naturalmente, viste le origini santagatesi di Bill De Blasio che dopo l'elezione a sindaco di New York era venuto proprio a Sant'Agata de' Goti. Solo ieri il sindaco Mastella, in considerazione anche della storia personale e familiare aveva annunciato che sarebbe andato in America assieme alla moglie per sostenerlo (leggi qui le dichiarazioni di Mastella ) e oggi gli fa eco il presidente della Provincia Di Maria: “E' qualcosa di splendido, è un grandissimo prestigio avere un sannita che potrebbe correre per la presidenza degli Stati Uniti e magari diventare l'uomo più potente del mondo. Nel nostro piccolo è chiaro qualsiasi cosa possiamo fare per dargli una mano la faremo”.



Una sfida difficile, forse anche di più come ricordato anche dagli esperti della politica statunitense (leggi qui l'intervista a Matteo Muzio per Ottopagine) , ma che comunque tiene viva la speranza della comunità sannita e ovviamente dei parenti italiani di Bill De Blasio (leggi qui l'intervista al cugino di Bill). In base a ciò Di Maria afferma: “Immaginare un asse Sannio – Stati Uniti con alla guida degli Usa un presidente sannita è molto affascinante, di sicuro nascerebbero opportunità per il territorio. Noi ovviamente tifiamo per Bill De Blasio e ribadisco: qualora fosse necessario anche io sono pronto a volare in America per sostenerlo”.