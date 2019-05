I grillini salvano Di Maio e lui esulta "Record mondiale" Prevale l'orientamento fatto emergere da Ottopagine: salvarlo o astenersi. I "save" all'80%

L'orientamento era trapelato già ieri (leggi qui), intercettando le intenzioni di alcuni tra i portavoce e gli attivisti sanniti iscritti sulla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle: “Salvare Di Maio oppure non votare in caso di dissenso”.

Orientamento nato da un sentire comune: sia i critici che quelli orientati a confermare il capo politico, hanno spiegato a Ottopagine che a loro modo di vedere “Il problema non è Di Maio, che di errori ne ha fatti certo, ma soprattutto è stato parafulmine di tutti prendendosi tutte le responsabilità, mentre molti altri si sono nascosti, o completamente o riapparendo una volta ogni tanto”. I riferimenti sono a Fico, rimasto trincerato dietro la sua carica senza mai incidere troppo e a Di Battista che ha alternato uscite a lunghi silenzi.

Orientamenti rispettati: hanno votato in 56mila e l'80 per cento dei voti ha confermato Di Maio nella sua carica di capo poiltico. Di Maio così ha commentato: “"chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Non mi monto la testa, questo è il momento dell'umiltà”. Non si monta la testa, dunque Di Maio, che però subito dopo commenta nel suo post Facebook che quei 50mila voti rappresentano un record mondiale.... 50mila.