"Cambiamo Benevento: c'è l'adesione di Riccardi" Adesione al Movimento di Toti: già al lavoro per il futuro

Nel sottobosco dei movimenti attorno ai nuovi soggetti politici, impegnati a farsi trovare pronti sia che si vada al voto che nel caso contrario, il Movimento di Toti mette a segno un colpo importante a Benevento con un prestigioso ingresso: "Il dott. Riccardo Riccardi aderisce a “Cambiamo”, nuovo soggetto politico che fa capo al governatore della Regione Liguria Giovanni Toti".



Una corrispondenza d'intenti peraltro non dell'ultima ora: "Riccardi ha manifestato fin dalla prima ora la sua vicinanza al presidente Toti con l'amico Leonardo Palazzo e con un gruppo di amici della regione Campania dove hanno partecipato con una considerevole delegazione all’importante convention politica de L’Italia in Crescitadel Teatro Brancaccio di Roma dello scorso luglio".

Ore frenetiche, come detto, in cui iRiccardi si è subito gettato a capo fitto: "Il Riccardi si è subito messo in moto per l'organizzazione del Partito già dopo i primi incontri con il governatore Toti e con tutto lo staff organizzativo del progetto tra cui l'onorevole Palozzi".

Riccardi dichiara che presto ci sarà un incontro a Napoli dove interverrà il presidente Toti e conclude dicendo che molte sono le richieste di adesione al progetto e molto presto verrà inaugurata una sede in città a Benevento dove sarà il luogo di incontro di tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio".