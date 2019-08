Ecoballe nel Sannio. Lonardo (FI): Prefetto convochi riunione "Auspico la presenza di tutti i senatori e deputati della provincia all’incontro"

“In merito alla questione dell’emergenza rifiuti, condivido l’impostazione del presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, il quale ha già convocato, per lunedì prossimo venturo, un Consiglio Provinciale per respingere il progetto di stoccaggio di ecoballe presso lo Stir di Casalduni. Chiedo al Prefetto di convocare, con urgenza, un tavolo per affrontare una problematica che riguarda tanto da vicino il nostro territorio".

Così in una nota la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo Mastella che lancia un appello a istituzioni e politica: "Auspico la presenza di tutti i senatori e deputati della provincia all’incontro, per far sentire forte la nostra voce. Insieme si vince. Non possiamo accettare più di essere considerati lo sversatoio della Regione Campania. Oggi si vorrebbe portare nella nostra Provincia oltre la metà della produzione di indifferenziato di tutta la Regione. Abbiamo il dovere morale ed istituzionale di tutelare gli interessi del nostro territorio, che già troppo è stato penalizzato con le migliaia di tonnellate di ecoballe presenti nei siti post-mortem”.