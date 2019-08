Paolucci: la Procura sequestri lo Stir di Casalduni L'intervento del portavoce provinciale di Fratelli d'Italia

"Domani, in occasione del consiglio provinciale sul tema dei rifiuti, chiederò, tra l'altro, che il consiglio adotti una delibera per interessare la Procura della Repubblica di Benevento al fine di chiedere il sequestro del sito di Casalduni. Le condizioni del sito, ormai inutilizzabile, e l'emergenza ambientale che si è creata, determinano la sussistenza, a mio parere, di tutte le condizioni giuridiche penali per disporre il sequestro del sito. È necessario non abbassare la guardia e, in attesa delle determinazioni che le istituzioni preposte vogliano adottare, salvaguardare in primis la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente in una area a vocazione fortemente agricola". Così Federico Paolucci - Portavoce Fratelli d'Italia Benevento che conclude "Fuori da ogni logica di parte, o di partito, invitiamo tutti i cittadini del Sannio a mobilitarsi, al fine di salvare il futuro delle nostre terre e dei nostri figli... ".