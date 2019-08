Maltempo Fortore, Fi: "Quantificare danni subito" Calabrese, responsabile Agricoltura: "Le istituzioni devono vigilare e dar risposte a coltivatori"

“Voglio sperare che in tempi alquanto stretti possa essere quantificato il danno patito dagli agricoltori fortorini potendosi, di conseguenza, programmare le opportune forme di ristoro”.

Ad intervenire è Pasquale Calabrese, Responsabile del Dipartimento “Agricoltura” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.

Le parole del dirigente forzista all'indomani della violenta precipitazione che, nella giornata di domenica, si è abbattuta in provincia di Benevento e, in particolare, nella zona del Fortore. Grandine e forti folate di vento hanno determinato ingenti danni alle coltivazioni con la stessa Coldiretti che si è detta preoccupata per le possibili conseguenze dell'evento

“E' stato un fenomeno breve ma intenso – prosegue Calabrese – ma, purtroppo, potenzialmente molto dannoso per gli equilibri della catena produttiva dal momento che rischia di vanificare parte del lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi. Speriamo, e saremo attenti in tal senso, che le Istituzioni possano, ciascuno rispetto alle proprie competenze, vigilare su questa piccola-grande emergenza e dare risposte concrete ai coltivatori”