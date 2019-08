Ecoballe in arrivo nel Sannio, Di Maria incontra i partiti Alla Rocca Fratelli d'Italia, Sinistra Italia e Forza Italia. Domani riunione in prefettura

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori i rappresentanti dei Partiti politici Federica De Nigris per Sinistra Italiana, Federico Paolucci per Fratelli d'Italia, Domenico Mauro, Commissario Forza Italia, cui ha illustrato i risultati della Conferenza di Servizio del 27 agosto scorso, presso la Regione, per far fronte al fermo del Termovalorizzatore di Acerra per manutenzione.

L’incontro in Provincia ha fatto anche il punto sulla riunione di domani 29 agosto alle ore 16 convocata sullo stesso argomento in Prefettura con la partecipazione del Vice Presidente e Assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola.