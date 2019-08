Rifiuti, Ruggiero chiede tavolo tecnico urgente su Ato Il consigliere provinciale del Pd: "Troppe volte Provincia e Ato su posizioni diverse"

"L'attuale situazione in cui versa il ciclo dei rifiuti in Provincia di Benevento necessità di un quadro univoco e di una strategia comune. Ecco perché abbiamo chiesto, durante l'ultimo Consiglio Provinciale, che la Provincia di Benevento e l'ATO rifiuti si seggano ad un unico tavolo per confrontarsi sulla situazione attuale e su quale indirizzo si voglia dare per un serio piano industriale capace di affrontare l'emergenza rifiuti nel Sannio".

Così Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale del Partito democratico che rimarca: "Troppe volte abbiamo assistito ad episodi in cui i due Enti hanno assunto posizioni diverse, spesso legate a misere logiche locali e pre elettorali. Ancora non abbiamo compreso se il Presidente Di Maria e il Presidente dell'ATO Iacovella siano favorevoli ad un impiantistica per il trattamento dei rifiuti, sulla tipologia, e sull'ubicazione.

Assistiamo a differenti riunioni in Regione Campania, cui i due personaggi si danno spesso il cambio e portando a casa versioni e risultati spesso diversi se non persino contrastanti".

Ruggiero torna poi sull'assenza del presidente della provincia al tavolo convocato in Regione sulla questione ecoballe del 9 agosto: "Imbarazzante è stata l'assenza della Provincia di Benevento al tavolo del 9 agosto e ad oggi non si è compreso chi sia stato presente e con quale mandato. Il Partito Democratico ha assunto in aula, durante il consiglio provinciale, un atteggiamento corretto e responsabile, assistendo ad interventi dei consiglieri di maggioranza molto più simili a quelli di un'opposizione integralista ed intransigente.

Per mesi abbiamo letto di proteste e solidarietà a Sindaci spesso contraddittorie, ma sempre in periodi elettorali, tutte rivolte contro la realizzazione di impianti che rappresentano l'unica soluzione per uscire presto dal pantano in cui è finito l'intero Sannio, e dove i Comuni vengono letteralmente presi alla gola dalle altre società provinciali tramite tariffe insostenibili.

Se avremo una discontinuità con quanto fin qui visto il Partito Democratico darà il suo contributo e la suo impegno, ma se dovesse continuare ad andare in scena questo teatro che vede attualmente protagonista la Rocca dei Rettori, Palazzo Mosti e l'Ato rifiuti allora assumeremo posizioni intransigenti a tutela del Sannio e dei suo cittadini".