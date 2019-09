Contro i cambiamenti climatici ecco il progetto Beware Di Maria incontra il sindaco di Santorso per uno scambio di buone pratiche nell'ambito del progett

Stamani il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto alla Rocca dei Rettori il Sindaco di Santorso (VI), Franco Bravi, ed il Coordinatore del Progetto Beware, Antonio De Martin, per discutere dell’adesione alla Comunità di interessi del Progetto Beware, finanziato dall’Unione Europea, di cui il Comune di Santorso è capofila nazionale.

Obiettivo principale del Progetto, che vuole raccogliere soprattutto le adesioni dei piccoli Comuni e dlele Comunità locali, è quello di avviare misure concrete e “buone pratiche e “dal basso” per contenere e contrastare gli effetti più devastanti dei cambiamenti climatici che si manifestano sempre più frequentemente in fenomeni alluvionali, trombe d’aria, bombe d’acqua, grandine in piena estate.

La visita dei rappresentanti del Progetto Beware rientra nel contesto della manifestazione “Paesi dell’Acqua 2019”, giunta alla XII edizione, che dibatte il tema “acqua elemento aggregante”, tanto che era presente all’incontro lo stesso referente, Marco Iamiceli, della Associazione culturale “Paese dell’Acqua”, promotrice della manifestazione attiva sino al 7 Settembre 2019 in tutta l’area dell’Alto Tammaro sannita, d’intesa con il Gal Alto Tammaro, presente all’incontro con il Coordinatore Massimno Di Tocco.

Nel contesto, dunque, dell’iniziativa “Paesi dell’Acqua”, che vuole generare partecipazione e condivisione sulle scelte programmatiche e strategiche per il territorio, il Progetto Beware sollecita l’adozione di interventi mirati affinché siano mitigati, ridotti e cancellati i perniciosi effetti dovuti all’uso dissennato del territorio (impermeabilizzazione dei terreni) che comporta un altissimo rischio idraulico ed idrogeologico con le principali criticità connesse. Il Progetto Beware non vuole finanziare “grandi opere”, quanto piuttosto diffondere sul territorio, soprattutto nei piccoli centri montani, una cultura di corretto ed intelligente uso del terreno da parte degli amministratori pubblici, dei tecnici e degli stessi cittadini. Da qui le proposte di Corsi di formazione ed aggiornamento del personale tecnico degli Enti pubblici locali, come ad esempio un Corso universitario dal titolo: “Comunità resilienti al rischio idrogeologico” nell’ambito di un Master dell’Università degli Studi di Padova; visite di studio e di aggiornamento sulle buone pratiche all’interno della Comunità di Interesse; workshop, etc.

Il Presidente della Provincia Di Maria, che ha già concesso il Patrocinio morale alla manifestazione della manifestazione “Paesi dell’Acqua 2019”, ha assicurato il Sindaco di Santorso ed il Coordinatore del Progetto Beware sulla condivisione piena sua personale per questa iniziativa che ben si concilia peraltro con la Strategia delle Aree Interne a favore della rinascita dei Comuni montani e collinari.