Mercoledì nuovo consiglio comunale Si discuterà di debiti fuori bilancio e del rifacimento del bagno di un alloggio

Il presidente Luigi De Minico ha convocato per mercoledì 4 settembre alle ore 9 una nuova seduta del Consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

lavori di somma urgenza per il rifacimento del bagno dell’alloggio comunale sito in via Cosimo Nuzzolo n.17;

riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera A del T.U.E.L.