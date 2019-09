Mauro: "alla politica dell'incertezza rispondiamo col fare" In programma l'iniziativa Si sannio, sii sannio: tour di incontro dei territori

“In questi giorni di “confusione” e di “grandi incertezze” sul futuro del governo e, in particolare, sulla parallela evoluzione delle tradizionali forze partitiche che hanno per anni popolato e animato lo spazio politico del centro – destra, è opportuno non rimanere alla finestra, in attesa che l’orizzonte si chiarisca in qualche modo. È, al contrario, necessario continuare il dialogo con le comunità, i territori, i cittadini e le parti sociali senza lasciarsi imbalsamare dal contesto generale”. Nasce così il tour di contatto lanciato dal commissario provinciale Domenico Mauro: “Si Sannio, Sii Sannio: essere e fare”.

“Fare politica quando gli orizzonti e percorsi sono chiari e in discesa – ha dichiarato il commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro – è impresa semplice, forse talmente tanto che la passione civile che dovrebbe animarci si trasforma in abitudine fredda, in un’azione routinaria che toglie forza e valore a chi concepisce l’impegno politico come una missione e non come un lavoro! Per questa motivazione, ho chiesto e condiviso, in sede di riunione tenutosi, ieri pomeriggio, con il coordinamento provinciale e i responsabili dei dipartimenti provinciali, che ringrazio per l’ampia disponibilità, di voler progettare e pianificare a partire dal mese prossimo un incontro periodico con le comunità sannite perché il dialogo non deve mai venir meno, a prescindere dai simboli e dalle scelte di schieramento. A Roma, e non solo, regna sovrana l’incertezza, ma le famiglie e le imprese, così come i sindaci e gli amministratori locali, devono tirare la carretta a prescindere, perché le risposte che devono dare non possono certo aspettare i tempi di “Rousseau” e gli equilibrismi di chi deve difendere la poltrona. In questo clima di “non so”, “non si capisce” e “chissà come andrà a finire”, abbiamo lanciato l’iniziativa “Si Sannio, Sii Sannio per ridare ai territori il giusto protagonismo e la giusta visibilità. A breve – ha concluso Mauro - renderemo noto il luogo e la data del primo incontro che abbiamo però già deciso di tenere entro il prossimo mese”.