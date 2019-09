Ufficiale la chiusura delle scuole Grimoaldo Re e Pacevecchia Emanata ordinanza del sindaco che dispone la chiusura per il mancato superamento dei test sismici

Il sindaco Clemente Mastella, viste le risultanze delle valutazioni sulla sicurezza effettuate dai tecnici incaricati dal Comune (secondo cui si rende necessaria “la chiusura in quanto non rispettosa dei carichi verticali con intervento di adeguamento sismico”) ha provveduto all’emanazione dell’ordinanze di chiusura precauzionale dell’edificio scolastico Scuola primaria Grimoaldo Re - Corpo A e dell’edificio scolastico Scuola Primaria e dell’Infanzia Pacevecchia - via Cistoforo Ricci.