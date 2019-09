Chiusura scuola Pacevecchia: attivo servizio scuolabus Partenza alle 7.50 per primaria e alle 8.20 per la scuola dell'infanzia. Ritorno alle 13 e 15



"Si è tenuta questa mattina, alla presenza del Sindaco Clemente Mastella, dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti Delcogliano e dell'Assessore alla Cultura Delprete, con l’azienda di trasporti TrottaBus, una riunione inerente la chiusura della scuola di Pacevecchia. Con il supporto del dirigente Perlingieri, la collaborazione della Preside e con la disponibilità dei docenti per i bambini più piccoli, si è deciso di mettere a disposizione alcuni scuolabus, andata e ritorno, alle ore 7.50 per la scuola primaria e alle ore 8.20 per la scuola dell'infanzia, con partenza dallo spazio antistante il plesso scolastico. Il ritorno è previsto per le ore 13.15. L’incontro è stato inoltre l’occasione per parlare anche della modifica del piano traffico e cioè della linea 5, che arriverà fino all’ingresso principale dei centri commerciali “Leclerc” ed “I Sanniti” e verrà lanciata la linea n. 2 e n. 12 per S.Colomba, proposta dal comitato

di quartiere S.Colomba, cui il Sindaco tiene molto". E' quanto ha dichiarato Angela Russo, Presidente della Commissione Mobilità e consigliera comunale dei Moderati.