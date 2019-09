Mastella e la resa agli inzivados: "Battaglia a perdere" Il sindaco, dopo l'ennesimo deposito rifiuti: "Pochi incivili e la battaglia è in perdita"

Affida ai social la sua indignazione nei confronti degli incivili il sindaco Mastella.

Nel suo post con fotogallery compare una zona di Benevento prima priva di rifiuti e poi insozzata con sacchi neri e altra immondizia differenziabile (bottiglie di bibite in plastica e in vetro, piatti e bicchieri di plastica) ma non differenziata, oltre a carte ed altri rifiuti sparsi nei dintorni di una scalinata.

Quasi una resa quella del sindaco, che infatti nei commenti scrive: “E' un combattimento tristemente e drammaticamente in perdita per l'inciviltà di alcuni” a dire che per quanti sforzi si vogliano fare, per quanto un luogo si voglia sottrarre al degrado, basta l'alzata di ingegno di un solo incivile per vanificare tutto.

Diversi i commenti di sdegno comparsi sotto il post del sindaco, con molti che chiedono telecamere nascoste contro gli incivili e più controlli.