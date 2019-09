Cava Durazzano. Lonardo (FI): "Situazione preoccupante" La senatrice di Forza Italia interviene in merito alla possibile ripresa dell'attività estrattiva

“Il problema della salvaguardia dell’ambiente si pone ed è molto serio... se ne parla a livello mondiale ma è fondamentale che ognuno dia il proprio contributo per mantenere lo stato di salute. Per quanto concerne la cava di Durazzano, il Genio civile di Benevento, che ha riaperto alle ipotesi estrattive in località Fossa delle Nevi, avviando le procedure per il rilascio della concessione estrattiva in tale comparto, non ha responsabilità, in quanto c’è una sentenza del Tar Campania al riguardo. Ma, per fortuna, le sentenze possono essere riviste e le leggi rivisitate". Così la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo interviene sull'ipotesi di riaprire la cava. "È necessario, però, - spiega l'esponente di Foraza Italia - che tutti i cittadini facciano sentire la propria voce per far sì che qualcosa cambi. La situazione è molto preoccupante, in quanto interessa la salute di un bacino di oltre 100 mila abitanti. Mi chiedo perché scegliere un posto tanto popoloso quando si potrebbe andare altrove? Bene hanno fatto i sindaci dell’area a mobilitarsi, convocando una riunione ad hoc per il prossimo lunedì, ma ritengo che occorra creare una rete solida e forte, coinvolgendo l’intera popolazione per far capire che questa cava, da tutti conosciuta come “Cava Moccia”, non è da farsi”.