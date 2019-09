Giuseppe Ricci "Autovelox, speculazione solo per fare cassa" Il dirigente forzista commenta il proliferare dei dispositivi lungo la Telesina

“Le si maschera dietro le mentite spoglie di iniziative volte ad elevare gli standard di sicurezza nella circolazione. In realtà non siamo altro che al cospetto di vere e proprie speculazioni. Azioni finalizzate unicamente a fare cassa ed a riequilibrare i bilanci dei Comuni”.

Giuseppe Ricci, responsabile del Dipartimento “Giustizia” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia, interviene per commentare il proliferare di autovelox lungo la tratta Caianello-Benevento.

“Ve ne sono ben 7 in circa 19 chilometri di asfalto nello spazio compreso tra Puglianello e Torrecuso. Un numero spropositato. Praticamente tutti i Comuni li hanno posizionati fatta eccezione per quelli di Faicchio, Telese Terme e San Salvatore. In più lungo la Fondovalle Isclero ve ne sono attivi due ed un terzo è prossimo ad essere posizionato in territorio di Sant'Agata de' Goti. Il tutto per un totale di 10 nell'arco di poche manciate di chilometri. Quanto alla “Telesina”, in alcuni punti le velocità sono di 80 mentre rispetto ad altri si vocifera, addirittura, di 60. Ben venga, sia chiaro, il discorso sicurezza. Ma queste “modalità” sono un trappolone per i pendolari, per i turisti – che non sono a conoscenza di questi alternarsi di limiti – ma anche una zavorra per i movimenti del commercio. In più è da evidenziare come le condizioni manutentive non siano ottimali: in che modo vengono utilizzate le risorse che entrano dalle sanzioni? Fonti di stampa stimano che tra il 2016 ed il 2017 vi siano state contestazioni nell'ordine di 120.000. Se anche si considerasse una media-verbale di 150 euro, si avrebbero entrate da sanzioni per 18 milioni di euro. Anche ammettendo, quindi, la “bontà” delle contravvenzioni, queste avrebbero senso solo alla luce di investimenti che, tuttavia, non paiono esservi. Quindi basta speculazioni, non si tartassi il cittadino che, il più delle volte, percorre questa via per guadagnarsi la giornata”.

Un commento viene dall'avvocato Ricci anche rispetto al vertice svoltosi in Prefettura “Prendiamo atto di come la figura prefettizia abbia espresso doglianze rispetto al non ottimale stato dell'arteria. E, in più, lo stesso ha auspicato un rapido raddoppio dell'infrastruttura. Quest'ultimo, come ovvio, è anche il nostro desiderio ma, nell'immediato, vi è da ragionare su quello che si sta verificando prevedendo i necessari accorgimenti”