Treno storico, un protocollo per renderlo evento periodico "Si ad istituzionalizzare il percorso"

"Si punta ad istituzionalizzare il percorso del Treno storico del Pellegrinaggio Benevento – Pietrelcina – Assisi nell’ambito della battaglia per la rinascita della dorsale appenninica". Così in una nota della Provincia di Benevento che annuncia: "Un Protocollo di intesa per rendere periodica tale esperienza sarà al centro dell’evento dell’8 dicembre in occasione del rinnovato gemellaggio tra Assisi e Betlemme. La proposta alla base dell'iniziativa che è stata sollecitata anche dai Vescovi delle aree interne campane con la loro “Lettera agli Amministratori” del maggio scorso è a fondamento dalla battaglia sostenuta dalla Provincia di Benevento, con il Presidente Antonio Di Maria, che ha trovato appoggio nella stessa Regione Campania. Questo il dato sostanziale dell’esperienza del Pellegrinaggio Benevento – Pietrelcina – Assisi del 7 e 8 settembre 2019 con il Treno storico finanziato dalla Regione Campania e gestito da Fondazione Fs, con la compartecipazione della Provincia, della Camera di Commercio e dell’Arcidiocesi di Benevento. La proposta di una lotta unitaria delle comunità delle dorsali appenniniche contro la desertificazione e lo spopolamento è stata rappresentata e fatta propria nel corso di incontri pubblici in Isernia, con la partecipazione del sindaco isernino Giacomo d’Apollonio e del Vice Presidente della Provincia, Cristoforo Carrino; L’Aquila, con la partecipazione del Cardinale Giuseppe Petrocchi e dell’assessore comunale Fabrizia Aquilio; Assisi con la partecipazione del sindaco Stefania Proietti, del Presidente del Consiglio Donatella Casciarri, e dell’assessore Massimo Paggi e del capogruppo Giuseppe Cardinali. In particolare, i Consiglieri del Presidente della Regione Campania per la infrastrutturazione ferroviaria Napoli /Bari e la Ferrovia storica Napoli / Salerno – Pietrelcina – Bosco Redole, Costantino Boffa, e per le aree Interne, Francesco Todisco, hanno sottolineato il valore di iniziative finalizzate alla riscoperta delle aree interne". Ed ancora, nella note viene sottolineato: "Gli stessi sindaci di Assisi, Stefania Proietti, e di Pietrelcina, Domenico Masone, intervenendo nella Basilica Papale di San Francesco hanno auspicato il rinsaldarsi dei legami delle comunità religiose della dorsale appenninica. Il Presidente della Camera di Commercio Antonio Campese ha ricordato il patrimonio di qualità delle produzioni artigianali di tutta la dorsale appenninica. E, del resto, nella sua Omelia durante la Celebrazione liturgica nella Basilica di San Francesco ad Assisi, l’Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha evidenziato la forza della fede, che realizza risultati straordinari, evidenziando come queste si traducano nella realtà visibile e nel concreto, ad esempio, nelle trasformazioni urbanistiche di Assisi e negli straordinari affreschi di Giotto. Il Presidente della Provincia di Benevento Di Maria, nel suo intervento in Basilica, ha voluto sottolineare il valore di una scelta politica e di una lotta che vuole salvare dal depauperamento e dalla lettera sparizione una così ampia fetta del Paese che pure si caratterizza per le straordinarie testimonianze artistiche, storiche, culturali".