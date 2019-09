Tomaciello passa ai Moderati. Puzio: "Orgoglioso sia con noi" La consigliera passa dai gruppi Mastelliani a quello guidato da Puzio: "Brava e preparata"

“Sono orgoglioso di dare il benvenuto nel gruppo dei Moderati, a mio nome e a quello degli altri membri, Mimmo Franzese ed Angela Russo, ad Annalisa Tomaciello. Annalisa non è solo una collega in consiglio comunale, ma anche un’amica che stimo. È una professionista preparata che ha dimostrato in più di un’occasione, anche come Presidente della Commissione Finanze, competenza e carattere. Sono convinto che attraverso il lavoro di squadra possa dare un contributo maggiore alla nostra amata città” - È quanto ha dichiarato Antonio Puzio, in merito alla notizia dell’adesione di Annalisa Tomaciello al gruppo dei Moderati da lui presieduto.