Presunto razzismo bus, Basile: offesa per la comunità L'esponente Dema: il comune chieda chiarezza

"I fatti denunciati nei giorni scorsi relativi la condotta di ignoti dipendenti di Trotta Bus, ripresi con coraggio dal consigliere Delli Carri, se dovessero essere accertati rappresenterebbero un pessimo biglietto da visita per l'azienda ma soprattutto un'offesa all'intera comunitá".

Così Pasquale Basile, l'esponente Dema prosegue: "Non é la prima volta infatti che leggiamo ed ascoltiamo le denunce di cittadini che lamentano atti di prevaricazione ed intimidatori da parte dei controllori dell'azienda di trasporti nei confronti di ragazzi stranieri e non.

Ancor più grave e vergognoso impedire a ragazzi di salire sul bus senza prima accertarsi se sono in possesso del biglietto o meno ed infine anche il mancato possesso del biglietto non giustificherebbe un comportamento teso ad essere offensivo e non rispettoso della dignità umana.

Il Comune di Benevento chieda chiarezza sugli accaduti denunciati e l'azienda Trotta avvii subito un accertamento interno per fugare ogni dubbio circa l'operato dei sui dipendenti".