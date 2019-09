Why not. Mastella attacca De Magistris "Era diventato il Robin Hood della situazione e ne ha tratto vantaggio"

“De Magistris ha esercitato i suoi poteri in maniera assurda, al di là del bene e del male, come non deve accadere”. Clemente Mastella all'indomani della definitiva sentenza della Cassazione su Why not attacca il sindaco di Napoli.

“Mi auguro – prosegue l'ex guardasigilli – che la Corte di appello di Roma, investita di quantificare il danno morale e materiale causato da De Magistris – sia celere”.

E' soddisfatto della sentenza e su De Magistris dice ancora: “Ha fatto cose assurde, inenarrabili, ben oltre il ruolo dei pm. Questo in uno Stato di diritto non può accadere”.

E ancora ricorda: “Io mi sono dovuto dimettere lui è apparso l'eroe senza macchia e senza paura. E invece ha utilizzato il suo potere per un'ascesa mediatica. Era diventato il Robin Hood della situazione e ne ha tratto vantaggio. Oggi tutti devono rendersi conto di come sono andate le cose, spero che se ne rendano conto anche i napoletani, anche se ha già annunciato che non sarà in campo per le regionali”.