Provincia: da Di Maria ok a relazione gestione economica 2018 "Serve riorganizzazione per stabilizzare le finanze"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato la relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

Il documento dovrà ora passare al vaglio dei Revisori dei Conti, quindi del Consiglio provinciale, poi dell’Assemblea dei Sindaci, per essere infine adottato ancora dal Consiglio provinciale diventando così esecutivo.

Il conto economico, che registra i componenti positivi e negativi dell’attività della Provincia, attesta come l’Ente abbia intrapreso, nel corso del 2017 e continuato nel 2018, un percorso che dovrà portare ad una completa riorganizzazione di tutte le procedure amministrative.

Tale prospettiva, ha spiegato Di Maria, si rende necessaria per il rispetto dei nuovi adempimenti ma, soprattutto, per tenere sotto controllo la situazione finanziaria dell'Ente, sottoposta a dure prove a causa delle politiche governative successive alla legge n. 56 del 2014, che hanno sottratto alle casse dell’Ente 40 milioni di Euro non più impiegati per gli investimenti sul territorio.

La riorganizzazione consentirà di perseguire, nel contempo, il processo di stabilizzazione della situazione finanziaria, dovendo la Provincia di Benevento assolutamente cercare di individuare ed ottenere ogni forma di finanziamento (finora ciò ha dato ottimi risultati, soprattutto per quel che riguarda le spese in conto capitale), ed individuare nuove possibili entrate indispensabili per poter garantire in modo stabile l'equilibrio di parte corrente.