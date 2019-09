Governo, Lega: "Opposizione in Parlamento e nelle piazze" ?Il coordinamento provinciale di Benevento sarà presente a Pontida

“Dopo la grande manifestazione di lunedì a piazza Montecitorio per protesta contro il ‘governicchio’ Conte bis, continua la mobilitazione di piazza della Lega Salvini Premier”.

Il coordinamento provinciale di Benevento sarà presente a Pontida domani (15 settembre) e organizza una massiccia presenza alla manifestazione nazionale del 19 ottobre a Roma.

“Il palazzo - si legge in una nota del coordinamento provinciale - si sta ‘organizzando’ contro la volontà popolare. Si tratta di un governo che piace alle consorterie europee e ai poteri forti, nato per difendere le poltrone. Pd e 5S hanno perso le elezioni in Friuli Venezia Giulia, in Trentino, nel Molise, in Sardegna, in Basilicata, ininterrottamente.

Ritornano Renzi che ha riempito l’Italia di immigrati, ritorna Lotti, il lottizzatore delle procure, ritorna la Boschi. Il movimento 5S dichiara la fine della sua stagione ‘rivoluzionaria’ e per il cambiamento. E non c’è dubbio che il governo rosso-giallo non porterà alcun beneficio per il nostro Sannio. Ci prepariamo ad una seria opposizione, in Parlamento e nelle piazze”.