Pd contro Iacovella: squallido definire munnezza una donna La segreteria del Partito Democratico condanna il comportamento del presidente dell'Ato rifiuti

"È nostro precipuo dovere condannare, nettamente, le parole e lo stile di Pasquale Iacovella, Sindaco di Casalduni e Presidente dell’ATO Rifiuti. Parole offensive e volgari rivolte nei confronti di una giovane brillante amministratrice dei

«Democratici di Casalduni». Gruppo da sempre caratterizzatosi, benché fuori dal clamore dei social, per la totale vicinanza ai lavoratori dello Stir. Lavoratori che purtroppo, come hanno più volte rimarcato le organizzazioni sindacali, sono stati abbandonati dalle istituzioni e dalla politica".

Così, in una nota, la segreteria provinciale del Partito democratico di Benevento. "Definire «munnezza» una giovane donna per il solo fatto di interessarsi dei destini di 41 operai oggetto di licenziamento collettivo appartiene alla dimensione squallida della politica politicante cui da sempre rifuggiamo.

L’azione e il confronto pubblico possono essere anche aspri e crudi ma mai dovrebbero valicare i limiti dell’educazione dell’umano rispetto. Non vi sono buone ragioni né motivi di contesto che possano giustificare, in alcun modo, tali comportamenti. Farebbe, pertanto, cosa molto apprezzabile il Presidente dell’Ato Rifiuti se, riconosciuta la propria caduta di stile, chiedesse scusa. Le persone perbene usano fare così".