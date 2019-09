Festa dell'Unità del Pd sannita: ecco l'itinerario Dal 18 al 22 settembre tra approfondimenti, musica e confronto

Dal 18 al 22 settembre si svolgerà la Festa dell’Unità della Federazione Provinciale di Benevento. Il titolo, «Itinerario Sannita. Per un territorio green, democratico e competitivo», vuole essere uno sprone per puntare a valorizzare le forze e le competenze locali ed esprimere un deciso e rinnovato impegno nel tracciare prospettive e soluzioni inerenti alle problematiche del territorio sannita. In più, la Festa rappresenta l’occasione per riconoscere l’importante apporto e la partecipazione dei giovani, linfa vitale del Partito. Un indirizzo che è anche risposta consapevole alle difficoltà dovute al particolare momento politico ed all’evoluzione/stravolgimento del quadro nazionale.

Proprio in questo spirito, quest'anno l'organizzazione è stata affidata a giovani dirigenti della Federazione Provinciale con il coordinamento del Segretario cittadino di Benevento, Giovanni De Lorenzo.

Il programma prevede incontri allestiti in varie località della Provincia sannita: si alterneranno approfondimenti e dibattiti su argomenti di stretta attualità locale e nazionale (coinvolgendo in alcuni casi anche esponenti di altre forze politiche), incontri culturali e momenti di intrattenimento.

Di seguito il calendario:

18.9 - Sant'Angelo a Cupolo - Biblioteca comunale sede Forum Giovani - ore 18.30 - LA NOSTRA STORIA.

Ore 21.00 Evento musicale con Gianfrancesco Cataldo trio

19.9 - San Leucio del Sannio - aula consiliare - ore 18.30 - IL RUOLO DEI PARTITI COME STRUMENTO DI CAMBIAMENTO DEMOCRATICO.

20.9 - Benevento - Strega Ubriaca (nei pressi dell'Arco Traiano) - ore 18.00 - Proiezione documentario, presentazione libro "LA CULTURA DEL RIFIUTO" di Pio Canu e DIBATTITO SULL'ECONOMIA CIRCOLARE.

Ore 21.30 - Evento musicale con i Medley.

21.09 - Frasso Telesino, Ore 18.30 - aula consiliare - L'AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA.

22.9 - Pago Veiano - aula consiliare - ore 11.00 - DIAMO VOCE ALLE AREE INTERNE. REGIONE CAMPANIA: UN ASSESSORATO AI PICCOLI COMUNI.

Ore 17.30 - Benevento - Palazzo Paolo V - IL GOVERNO CONTE BIS: E ADESSO?.