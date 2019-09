Viadotto Castel Del Lago: Lonardo interroga il ministro "Fondo logoro, rifiuti, avvallamenti: serve intervento che ponga fine a disagi per automobilisti"

Restringimenti di carreggiata, fondo stradale dissestato e troppi disagi per gli automobilisti: per questo motivo Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, ha interrogato il neo ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli.





"Il viadotto che collega Castel del Lago alla città di Benevento, sul quale non si effettuano lavori di manutenzione da oltre 10 anni, è molto trafficato e da tempo presenta un manto di asfalto pieno di avvallamenti e particolarmente logorato e di rifiuti, che creano inconvenienti al traffico e mettono a rischio la sicurezza dei tantissimi automobilisti che quotidianamente lo percorrono;

tale situazione causa una intensificazione del traffico con ripercussioni sul centro urbano anche per la limitazione degli autoarticolati sul ponte San Nicola che, progettato dall’ing. Riccardo Morandi, è stato chiuso dopo la tragedia di Genova e riaperto ai veicoli ma non ai mezzi superiori alle 3.5 tonnellate;

per tale ragione, il predetto tratto necessita di interventi immediati;

si chiede di sapere:

per quali motivi l’Anas non si adoperi per pianificare un intervento che riguarda il fondo stradale del tratto che collega Castel del Lago alla città di Benevento, e se non ritenga di sollecitarne l'avvio;

se ritenga di fornire indicazioni relative alla tempistica di realizzazione della gara per l’affidamento alla società che possa ripulire i bordi delle piazzole di sosta;

se sia a conoscenza della tempistica di ultimazione da parte di Anas dei lavori del viadotto che collega due uscite cittadine, Benevento centro e Benevento ovest, del raccordo autostradale Benevento San Giorgio Del Sannio, che da anni impedisce la circolazione della doppia corsia".