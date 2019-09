"Ferrari posta Santa Sofia sui social: risposta a criticoni" Mastella: "La pagina ufficiale del Cavallino posta foto della manifestazione, qui si critica"

“Lo scatto social, con la Chiesa Unesco di Santa Sofia a fare da sfondo ad una Ferrari 488 Pista, postato dalla pagina ufficiale del Cavallino, che conta ben 16,1 mln di follower, è la risposta ai cantori del nulla e agli intellettuali delle parole inutili che, in occasione della tappa sannita della “Ferrari Cavalcade” 2019, hanno storto il muso e criticato l’amministrazione per averla autorizzata e promossa. La foto, che ha raggiunto oltre 140mila like su Instagram, è la dimostrazione che l’evento, che, lo scorso giugno, ha portato in città oltre 100 Ferrari, provenienti da tutto il mondo, è stato, come avevamo preannunciato, una grande occasione promozionale per le bellezze monumentali e culturali del patrimonio cittadino. Grazie a questo post, milioni di utenti hanno potuto apprezzare la bellezza della nostra Benevento e questo mi inorgoglisce. Prima la città”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.