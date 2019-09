"Onlus antisclerosi: quanta burocrazia per mettere un gazebo" Delia Delli Carri: "Ho scoperto che devono fare istruttoria uguale ad attività lucrative: assurdo"

Domenica 15 Settembre si è celebrata la giornata nazionale dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica, animata da volontari ai gazebo in ogni città, a Benevento erano in largo Federico Torre.



Ma nonostaante le finalità benefiche, Delia Delli Carri, consigliere comunale denuncia che le associazioni devono seguire le procedure burocratiche che segue chiunque occupi il suolo pubblico con finalità commerciali: "La finalità di questi momenti è far conoscere una realtà dura che molti ignorano e sensibilizzare a contribuire alla ricerca scientifica raccogliendo donazioni dai cittadini. Con imbarazzo confesso che ho messo a fuoco solo in questa occasione che per arrivare sulle piazze italiane le associazioni come l’Aisla devono seguire un protocollo, per occupare lo spazio pubblico, uguale a quello che seguono le attività commerciali e lucrative in genere. Ed è giusto sotto il profilo della sicurezza che su ogni domanda si faccia una istruttoria per accertare chi, come, quando e cosa in relazione a un’area del comune. Ciò che non ho trovato equo è che chi impegna le proprie energie e offre il proprio tempo per una finalità sociale e chiede ai cittadini contributi anche minimi per la ricerca, debba pagare oneri di istruttoria e canone di locazione come chi da una stessa giornata lucra un guadagno. Ho navigato un po’ su internet e ho scoperto che comuni come Roma, Milano, Venezia prevedono l’esenzione totale da diritti di istruttoria e canoni per tali soggetti interpretando estensivamente la normativa fiscale che per associazioni no profit e ONLUS prevede regimi differenziati. E quindi mi sono chiesta e ho chiesto al Sindaco Clemente Mastella perché non farlo anche a Benevento? Aspetto fiduciosa una risposta positiva, avendo verificato che non vi sono ostacoli normativi a tale iniziativa ivi compreso il dissesto. È solo una questione di volontà politica. Ho inviato la richiesta anche a tutti i capigruppo perché il tema non è e non può essere divisivo".