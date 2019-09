"Benevento non si merita un piccolo sindaco provinciale" Pasquale Viespoli di Mezzogiorno Nazionale all'attacco dell'amministrazione Mastella

Pasquale Viespoli, presidente dell'associazione politico culturale Mezzogiorno Nazionale, commentando un'intervista rilasciata a Il Mattino dal sindaco Clemente Mastella definendola “insieme di un'operazione di verità e di consapevolezza.

Di verità – spiega l'ex senatore - perché, come è tipico del personaggio, rilancia il suo vecchio, immutabile e opportunistico programma politico di centro mobile e irrequieto.

Di consapevolezza perchè definendosi sindaco di una piccola città di provincia, che suona come un'offesa per la storia della nostra Città, prende atto dello stato in cui la sua amministrazione l'ha ridotta. La non amministrazione di Mastella sta restringendo la città dentro le mura, senza alcun progetto di città capoluogo che si proponga come guida per l'area vasta capace di dare risposte concrete alla domanda di sviluppo che i cittadini chiedono. La Città di Benevento non si merita un piccolo sindaco provinciale”.