Fondi aree interne, Di Maria: "Finalmente la svolta" Il presidente della provincia esprime soddisfazione per l'impegno del Ministro per il Sud

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, anche nella sua qualità di Vice Presidente Nazionale dell’Unione delle Comunità Montane, ha espresso "soddisfazione per l’impegno assunto dal neo Ministro per il Sud e la Coesione, Giuseppe Provenzano, volto a sbloccare gli investimenti pubblici per le 72 Aree pilota della Strategia delle Aree Interne". Di Maria, che quale Sindaco di santa Croce del Sannio è il Referente di una delle quattro Aree-pilota della Campania, quella che fa riferimento all’Alto Tammaro, aveva più volte denunciato nel corso di Convegni pubblici il "ritardo enorme che si registra nell’attuazione di questo strumento d’intervento a favore delle cosiddette aree deboli e marginali afflitte da gravi problemi di natura sociale ed economica. Ebbene - si legge in una nota - il Ministro per il Sud e la Coesione sociale ha accolto in queste ore, a quanto comunica l’Uncem, una precisa sollecitazione di Marco Bussone, Presidente nazionale dell’Unione". Ed in merito, viene aggiunto: "Si delinea, dunque, una sintonia tra il Ministero e le Istituzioni territoriali locali della dorsale appenninica attorno alla Strategia nazionale Aree interne che ha visto partire in tutto il Paese 72 aree pilota, di cui 4 in Campania". Bussone dunque ha precisato: "Spenderemo bene nelle aree interne il miliardo di euro già disponibile e lavoreremo con efficacia verso la nuova programmazione comunitaria 2021-2027, per un nuovo 'Programma operativo nazionale Aree interne e montane', per un piano che nel Paese sappia risolvere le sperequazioni tra nord e sud, ma anche tra città e zone rurali e montane. Non certo con l'assistenzialismo, ma con un piano di lavoro sussidiario e federalista che vede nella Strategia nazionale Aree interne e nell'attuazione delle leggi sui piccoli Comuni, sulle foreste, sulla green economy, sui domini collettivi, dei punti di forza, per un nuovo asse centrale nelle politiche economiche e sociali del Paese, proprio come più volte ha chiesto il Presidente Mattarella".