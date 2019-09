Mastella: "Non mi piace chi viene a chidermi soldi" Il sindaco elenca le categorie di cittadini che non ama: "Finti poveri, incivili, portoghesi"

In una sorta di "Credo", parafrasando Freccia nel noto film di Ligabue, il sindaco Mastella, che l'epoca delle radio l'ha vissuta ma si destreggia abilmente pure coi social, a Facebook ha affidato le riflessioni sulla sua vita da sindaco, spiegando in un post ciò che proprio lo manda in bestia.



A partire dagli sporcaccioni: "Non mi piace chi imbratta le strade di cacca di cane , di cartacce" .

Ai finti poveri: "Non mi piacciono i questuanti che vengono a chiedermi soldi , che assai spesso non sono realmente poveri" .

Ai prepotenti: " Non mi piacciono quelli che considerano i parcheggi una loro proprietà privata"

Ai furbetti dell'immondizia: " Non mi piacciono quelli che non fanno la differenziata scaricando quintali di spazzatura nei cassonetti che servono per L’ umido" .

Fino ai portoghesi: "Non mi piacciono quelli che salgono sull’ autobus e non pagano" .

Categorie che tuttavia "Per fortuna sono una minoranza" .