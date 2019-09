Mastella: "Non vado con Renzi, ma voglio le primarie" "Mi attribuiscono scelte mai fatte. Ma si facciano primarie in Forza Italia o di coalizione"

Mastella smentisce avvicinamenti a Renzi e a Italia Viva e all'Ansa spiega: “Mi attribuiscono scelte politiche che non ho fatto. Faccio il sindaco della mia città e mi occupo di questioni amministrative. Vado chiedendo da tempo – aggiunge – le primarie di coalizione o all’interno di Forza Italia per la Regione CampaniaLe faranno ? Non so . Solo allora dirò la mia”.

Secondo Mastella “questa è la condizione sine qua non ed è l’unico motivo che riterrei fondante per una seria strategia politica. Non accetterei nei miei confronti pregiudizi che riterrei immotivati”