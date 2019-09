Moderati: "Restiamo in maggioranza, ma faremo da pungolo" L'intervento della compagine guidata da Antonio Puzio all'indomani dell'incontro con Mastella

“L’incontro di ieri con il sindaco è stato molto costruttivo. A lui abbiamo ribadito che i moderati hanno l’intenzione di continuare l’avventura politica con la maggioranza, perché permangono i presupposti iniziali. Abbiamo anche sottolineato le nuove idee ed i progetti per lo sviluppo della nostra Benevento, che ha sempre più l’esigenza di essere competitiva rispetto alle altre città campane". Così in una nota il gruppo dei Moderati di Palazzo Mosti, compagine composta da Antonio Puzio (capogruppo), Angela Russo, Mimmo Franzese e Annalisa Tomaciello che all'indomani dell'incontro con il primo cittadino Clemente Mastella afferma: "Come più volte sottolineato, tutti coloro che sono stati eletti dal popolo, devono essere critici prima di tutto con se stessi, perché questo permette di lavorare sempre di più e meglio per la propria terra. Per questo motivo il gruppo fungerà da pungolo, in questi ultimi anni di amministrazione, al fine di lasciare alle prossime generazioni una città pulita, ordinata, evoluta e al servizio dei cittadini e delle imprese”.