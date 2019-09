Pd: la città è abbandonata a se stessa Riunione del coordinamento cittadino del partito democratico di Benevento

Le ultime vicende politiche nazionali e locali hanno innescato la discussione che si è svolta ieri per la riunione del Coordinamento Cittadino del Partito Democratico di Benevento, alla quale hanno partecipato anche i consiglieri comunali ed il segretario provinciale del partito.

Una discussione ampia e articolata in numerosi interventi, tutti concordi sulla necessità di rilanciare un'opposizione più coordinata ed incisiva all'amministrazione Mastella. Sono state messe in evidenza le difficoltà politiche che la maggioranza sta attraversando in consiglio comunale, ma soprattutto se ne sono evidenziate le inadempienze e la trascuratezza sui problemi veri e seri che Benevento soffre: una città sempre più abbandonata a se stessa, sempre più mal governata.

Il coordinamento ed i consiglieri del PD hanno ribadito che i cittadini meritano efficaci competenze amministrative e di governo ed una visione politica nuova. Un'alternativa vitale, propositiva, a questa pessima amministrazione, che ogni giorno si dimostra sempre più inadatta ad affrontare il presente ed a programmare il futuro della nostra città.