"Battaglia per ambiente e la salute pubblica impegno di tutti" Rita Maio interviene sulla vicenda della contaminazione acqua: "Silenzio politica imbarazzante"

“Se l’acqua è fonte di vita, ad ogni essere umano dovrebbe essere garantito l’accesso all’acqua “possibilmente non contaminata”. L’agire politico dovrebbe andare verso un unico indirizzo, l’acqua come diritto umano e bene comune”. Così l'esponente di Sempre Avanti del Pd interviene sull'annosa vicenda dell'acqua contaminata da tetracloroetilene dei pozzi di Pezzapiana e Compo Mazzoni, al rione Ferrovia. “La città di Benevento da troppo tempo – scrive Maio - sta vivendo un dibattito sulla qualità dell’acqua servita in alcune zone (Rione Ferrovia, Libertà e Centro Storico), i cittadini hanno il diritto di sapere, ci sono battaglie che non devono avere colore politico, devono essere trasversali, perché la salute pubblica è una battaglia di tutti. Il silenzio della Politica è imbarazzante, i cittadini sono preoccupati, i comitati di quartiere si riuniscono, si incontrano in cerca di risposte!!! Risposte, che deve dare la politica. Non è possibile girarsi dall’altra parte, i cittadini hanno il dovere di sapere, hanno il diritto di essere rassicurati. Da quando i partiti tradizionali sono in crisi non faccio altro che ascoltare sempre lo stesso ritornello: “dobbiamo ritornare fra la gente; dobbiamo ascoltare il popolo!...”. Bene, date seguito a queste parole e fate presto, ci sono cittadini di tre quartieri importanti della città che sono preoccupati, chiedo, pertanto, al Sindaco, agli amministratori di maggioranza ed anche dell’opposizione, di istituire un tavolo, per fare chiarezza e garantire un livello di qualità delle acque identico per tutta la città”.