Acqua, De Nigris in commissione dice che è buona L'assessore ascoltato stamattina

Romilda Lombardi, presidente della commissione ambiente del Comune di Benevento informa dell'audizione dell'assessore De Nigris, a riguardo della qualità dell'acqua a Benevento dopo quanto emerso in questi mesi: "Oggi nella Commissione Ambiente è stato ascoltato in audizione l’assessore De Nigris in merito alla questione della qualità dell'acqua distribuita nella rete idrica cittadina.

Nei giorni scorsi comunicati e post sui social, da parte di associazioni cittadine, hanno fortemente allarmato la popolazione, che richiede chiarimenti continui ai propri rappresentanti in consiglio comunale.

L’assessore ha esaurientemente risposto alle domande poste dai consiglieri tranquillizzando in merito alla qualità delle acque ed alla potabilità delle stesse.

Alcuni consiglieri hanno richiesto dati e valori registrate dalle analisi effettuate dalla GESESA sulle acque immesse nella rete idrica.

L'assessore De Nigris ha affermato che il controllo tecnico da parte della GE.SE.SA. SPA è continuo cosi come il controllo da parte della Amministrazione Comunale è assolutamente in linea con quelli che sono gli obblighi di legge.

A tal fine si è deciso di convocare in audizione nella Commissione Ambiente uno dei tecnici della GE.SE.SA. SPA

Si ritiene opportuno render noto alla popolazione quanto sopra analizzato in Commissione per chiarire lo stato reale delle acque fornite dalla società GE.SE.SA. SPA. e distribuite nella rete cittadina".