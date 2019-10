Comune di Benevento, in Consiglio nasce un nuovo gruppo Si chiamerà Patto Civico. Ne faranno parte Vincenzo Sguera, Luca Paglia e Luigi Scarinzi

Sarà ufficializzata nella giornata di oggi la costituzione di un nuovo gruppo politico in Consiglio Comunale dopo i malumori in seno a Forza Italia. Si chiamerà “Patto Civico” e ne faranno parte Vincenzo Sguera, Luigi Scarinzi e Luca Paglia.

La decisione dei tre consiglieri comunali di maggioranza arriva anche dopo la nomina di Nanni Russo a capogruppo di Forza Italia e dopo il no all'ingresso nella stessa formazione di Luca Paglia. Una scelta evidentemente mal digerita dai tre consiglieri che hanno intenzione di proporre all'attenzione alcune problematiche che ormai da tempo pendono sul Comune e che l'amministrazione retta da Clemente Mastella ancora non ha risolto. Tra queste anche le vicende che riguardano il Malies e piazza Duomo. In queste ore la decisione e la costituzione del gruppo politico sarà notificata al primo cittadino e al presidente del Consiglio Comunale.