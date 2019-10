Mastelliani a Martusciello: "Livello basso, solo chiacchiere" I capigruppo replicano alle stilettate dell'europarlamentare

Le continue stilettate di Martusciello all'indirizzo dei Mastella cominciano a infastidire. Dopo l'ultima, con l'europarlamentare che ha raccontato di un prossimo addio di lady Sandra a Forza Italia, i capigruppo mastelliani in consiglio , Molly Chiusolo e Giovanni Quarantiello, intervengono piccati: "In merito alle recenti esternazioni del deputato europeo Fulvio Martusciello, con estremo rammarico dobbiamo constatare quanto sia sceso il livello dell’interlocuzione politica.

L’attacco sconsiderato e sconclusionato portato ai danni della Senatrice Lonardo, lascia gli interlocutori basiti e con un grandissimo dubbio: cosa dovrebbe smentire la Senatrice, il chiacchiericcio o le voci di corridoio?

Chi oggi fa esercizio di critica senza alcun costrutto, potrebbe più utilmente occupare il proprio tempo nelle Istituzioni europee a beneficio del Sannio e dei territori di cui è rappresentante. Una sensibilità che, dal primo giorno della sua elezione, vede proprio la Senatrice Lonardo impegnata e sempre in prima fila.

In un momento in cui il quadro politico è in continua e repentina evoluzione, con modifiche copernicane finanche delle stesse maggioranze, l’accusa di cambio di casacca è risibile .

La strumentalità di questi attacchi è talmente evidente e pretestuosa che la Senatrice può sicuramente contare sulla solidarietà e la vicinanza non solo dei gruppi da noi rappresentati ma anche dai tantissimi amici che ne conoscono l’impegno e la serietà".