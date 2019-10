Arriva nel Sannio Realtà Popolare, movimento vicino a Meloni Giovanna Romano nominata responsabile politico per la provincia di Benevento

Con la nomina di Giovanna Romano quale responsabile politico per la provincia di Benevento, Realtà Popolare sbarca nel Sannio. Si tratta del più ampio progetto di radicalizzazione territoriale che ha visto Realtà Popolare negli ultimi mesi insediarsi in diverse regioni italiane con particolare attenzione alle aree del mezzogiorno.



"Sono certo - ha dichiarato Pasquale Buffardi, milanese, presidente del movimento che appartiene alla confederazione dei movimenti legati a Fratelli d'Italia - che Giovanna saprà, con entusiasmo e competenza, far affermare il nostro partito in un territorio eccezionale che da troppo tempo aspetta risposte dalla politica ".

" Non posso che essere orgogliosa - dichiara Giovanna Romano - di assumere questo compito che vedo come una sfida affascinante e importante. Ringrazio il presidente nazionale e tutto il direttivo per aver puntato sul mio nome e spero davvero di essere all'altezza di questo compito. Il mio Sannio ha bisogno di risposte concrete e sono certa che Realtà Popolare saprà presentarsi sempre più come valida risposta alle esigenze della gente. Lavoreremo con entusiasmo con tutto il direttivo per far sì che sia la politica al servizio del cittadino e non viceversa, come recita il motto del partito ".

La nomina è stata ratificata nel corso di Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia che si è svolta a Roma.





Realtà Popolare esiste dal 2010 ed è stato registrato nel 2014. Nasce come nuovo Movimento Politico emergente italiano inserendosi, nella forma e nei contenuti, nell’ampio spettro dei movimenti di ispirazione cattolico cristiana. La sua formazione culturale e professionale rende ancor più facile la sua collocazione morale e sociale in un contesto che ne esalta le caratteristiche umane per esprimere e tracciare una nuova linea guida, che favorisca una svolta concreta e sicura nello scenario della Politica italiana, e più precisamente vuol favorire apertura e collaborazione tra stato e amministrazioni locali, tra Comuni e cittadini, per rigenerare quel tessuto di incontro e testimonianza, che rende i protagonisti del partito attivi e trasparenti sul territorio.