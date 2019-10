Autobus vecchi, Lombardi (FI): "Serve commissione congiunta" "Unire ambiente e trasporti e valutare bando con punteggi più alto per bus nuovi ed ecologici"

La consigliera di Forza Italia, Romilda Lombardi, in qualità di Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Benevento, ha intenzione di proporre la di istituzione di una commissione congiunta Ambiente - Mobilità .

Lo scorso mercoledì nella seduta settimanale della Commissione Ambiente presieduta dalla dott.ssa Romilda Lombardi, si è analizzata la situazione attuale del Trasporto Urbano.

Il dato acclarato, e comparso sulla stampa locale nei giorni scorsi, è che la nostra cittadina detiene il primato negativo per quanto riguarda la vetustà del parco Auto destinato al trasporto pubblico.

Il contratto di servizi, attualmente fornito dalla società Trotta Bus, è in scadenza.

"E' intenzione della sottoscritta proporre l'inserimento, nel prossimo bando pubblico per l'affidamento del servizio, di punteggi maggiori per le ditte che proporranno un servizio che preveda l'acquisto di nuovi bus con classi di emissioni in linea con le normative vigenti, se non elettrici.

La richiesta di effettuare una commissione congiunta Ambiente-Mobilità, è dettata dal fatto che si ritiene di fondamentale importanza provvedere alla progettazione di un piano traffico che analizzi anche lo stato degli inquinanti presenti nelle aree cittadine.

Non si può immaginare di approvare un piano traffico che abbia come obiettivo solo ed esclusivamente la soluzione dei flussi del traffico, non analizzando le eventuali conseguenze che tale piano possa produrre sulla presenza di inquinanti nelle aree cittadine.

Questi sono alcuni dei punti che saranno posti all'ordine del giorno nelle prossime sedute della commissione Ambiente".