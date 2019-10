Pd in piazza coi banchetti chiama i simpatizzanti "Vogliamo raccogliere nuove idee e promuovere l'aggregazione"

Il Pd chiama iscritti e simpatizzanti in piazza: «Per amore dell’Italia, incontriamoci nelle piazze e nelle strade, ascoltiamo le opinioni e le critiche della gente, offriamo agli italiani una bella politica. Abbiamo bisogno di voi! Delle vostre idee e competenze e del vostro entusiasmo!»

Queste le parole del segretario Nicola Zingaretti, ad annunciare la grande mobilitazione che si svolge su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo bisogno di ascoltarci e di parlarci di riportare solidarietà tra le persone, respingendo l’avanzata della destra con la partecipazione, la comunità, lo spirito di chi sa di dover costruire insieme un’Italia migliore. Perché solo insieme possiamo dar vita ad un Partito Democratico rinnovato, unito, aperto e plurale.

5000 volontari saranno impegnati in più di 1000 banchetti dislocati da Nord a Sud del Paese. Ben 22 i gazebo/banchetti approntati dai circoli della Federazione Provinciale di Benevento con oltre 100 attivisti coinvolti.

Come ha annunciato il responsabile Organizzazione del PD, Stefano Vaccari, incontrato nella giornata di ieri (03 ottobre) a Napoli dal Segretario Provinciale, Carmine Valentino, e dal Tesoriere, Pio Antonio Petrone, l’obiettivo «è raccogliere nuove idee e confrontarsi con i cittadini sulle proposte che abbiamo portato al governo – dal Green New Deal all’aumento delle buste paga, dal piano di asili nido alla lotta all’evasione fiscale – e sulla riforma del partito in atto, che passa attraverso nuove forme di partecipazione e aggregazione».

Nel corso delle iniziative sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera al PD (22 euro la quota di iscrizione in Campania) e aderire alla Conferenza Nazionale delle Donne.

Di seguito il link «trova il tuo banchetto» per individuare le postazioni e le manifestazioni previste sul territorio sannita.

https://www.partitodemocratico.it/attiviamoci/"V