Feleppa scrive alla Provincia: urgente messa in sicurezza Sp 9 Il consigliere comunale: "Ripristinare segnaletica e trovare soluzioni per velocità elevata auto"

“Dopo una serie di colloqui intercorsi tra me e i tecnici della Provincia e la difficoltà riscontrata nell'incontrare il Presidente Di Maria, lo scorso 2 ottobre ho inviato una formale richiesta alla Rocca dei Rettori e per conoscenza al Prefetto di Benevento affinchè vengano ripristinate le condizioni di sicurezza per pedoni e automobilisti lungo la Strada Provinciale 9 e in particolare lungo il tratto che dalla contrada Santa Colomba conduce alla Frazione Maccabei e alla località Rotola”. Così il consigliere comunale di Benevento, Angelo Feleppa, con delega al Verde Pubblico, in una nota chiede l'immediato intervento dei tecnici della Provincia affinchè mettano in sicurezza la Strada che da Benevento conduce anche a Ceppaloni.

“Richiesta – rimarca l'esponente dell'amministrazione Mastella – doverosa per i cittadini residenti in un'area in costante crescita urbana. Chiedo all'Ente proprietario della strada di mettere in essere immediati interventi di tutela che, oltre al ripristino di una corretta e visibile segnaletica stradale, mettano in campo una serie di azioni affinchè gli automobilisti rallentino specialmente nei tratti dove sono presenti case, chiese e cimitero oltre ad attività commerciali e ricreative. Troppo spesso i pedoni e gli stessi automobilisti si trovano a fare i conti con auto che sfrecciano a velocità sostenuta mettendo a rischio l'incolumità delle persone. Un tratto di strada – conclude Feleppa – troppo spesso al centro delle cronache a causa di incidente stradali.