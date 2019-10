Il Consiglio provinciale approva rendiconto di gestione 2018 Avanzo di cassa pari a poco più di un milione, ma anche una difficile esigibilità di 7 milioni

Il Consiglio Provinciale, che si è riunito oggi alla Rocca dei Rettori, ha approvato a voti unanimi, in prima lettura, la relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018. Il documento, completo di tutti gli atti come prescritto dalla legge e passato nei giorni scorsi al vaglio dei Revisori dei Conti, attesta, come ha evidenziato il presidente Di Maria, un avanzo di cassa pari a poco più di un milione, ma anche una difficile esigibilità di 7 milioni di crediti che la Provincia vanta nei confronti di altri Soggetti.

Il Consiglio, dopo il rendiconto, ha quindi approvato l’intero Ordine del giorno, con due debiti fuori Bilancio derivanti da vertenze legali ed infine la re-iscrizione della Provincia di Benevento nell’Associazione Province Siti Unesco del Sud Italia. La Provincia di Benevento, sebbene fosse tra i Soci fondatori, aveva comunicato alcuni anni or sono il recesso da questa Associazione a ragione delle difficoltà finanziarie che incontrava nel pagare le quote annuali; ma una modifica dello Statuto dell’Associazione stessa consente ora, proprio ai Soci fondatori, di non pagare più tali quote avendo a suo tempo versato la quota di iscrizione. E’ evidente peraltro l’interesse dell’Ente Provincia, a ragione della presenza sul territorio di ben due Siti Unesco, di partecipare all’Associazione che svolge numerose iniziative di carattere anche promozionale e di valorizzazione dei beni riconosciuti dall’ONU patrimonio dell’Umanità.