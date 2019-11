Altri due consiglieri comunali sanniti aderiscono alla Lega Ricciardi: "Avanti col progetto: il Sannio deve essere inserito nei circuiti di Sviluppo"

Si è svolto a Circello un incontro tra il coordinatore provinciale della Lega Luca Ricciardi, il sindaco di Circello Gianclaudio Golia, i consiglieri comunali Annalibera Nelson e Carmine Sauro, il dirigente della Lega Nicola Zaccari.

Sono stati affrontati i temi dello sviluppo territoriale per raccogliere un contributo al programma di crescita del Sannio e per il riscatto della Regione Campania.

Il gruppo consiliare ha evidenziato la possibilità di determinare un volano dello sviluppo non solo per la realtà locale ma per l’intero Sannio ripensando il ruolo e la funzione del complesso Casaldianni.

“E’ necessario - ha dichiarato Luca Ricciardi - inserire il Sannio e le nostre comunità nel circuito dello sviluppo, è necessario rompere l’isolamento infrastrutturale nel quale ci troviamo attraverso una proposta politica autorevole e credibile di cui la Lega si fa portatrice”.

Durante la riunione hanno aderito ufficialmente i consiglieri comunali Annalibera Nelson e Carmine Sauro.

Nelle prossime settimane, dopo il successo alle europee, che ha visto la Lega rappresentare il primo partito anche a Circello, verranno promosse iniziative politiche e gazebo insieme ai dirigenti della Lega Nicola Zaccari e al movimento giovanile con Alessandro Del Grosso.