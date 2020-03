"Mastella destini hotel a medici e personale sanitario" Proposta gruppo FI "Ora hotel vuoti: diamoli a medici che non possono o vogliono tornare a casa"

Il gruppo consiliare di Forza Italia, su proposta della consigliera Mila Lombardi, ha chiesto al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, di attivarsi per destinare una struttura alberghiera ai medici e al personale sanitario non residente a Benevento, oppure che preferisce non tornare a casa per evitare di mettere a rischio i familiari. In questo momento le strutture sono vuote, quindi si potrebbe tranquillamente mettere a disposizione stanze per chi è in trincea negli ospedali e fuori. Il sindaco ha accolto la proposta e verificherà con il prefetto se sia possibile metterla in pratica. "Riteniamo - spiegano i consiglieri di Forza Italia - che bisogna stare vicino a chi in queste ore è sottoposto a uno stress fisico ed emotivo fortissimo come medici e personale sanitario. Inoltre in questo modo si ridurrebbe anche un potenziale rischio di contagio. Ringraziamo il sindaco per aver raccolto la nostra proposta facendosene portavoce con sua eccellenza il prefetto ".