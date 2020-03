I parlamentari grillini: "Compriamo noi tamponi" De Lucia, Maglione e Ricciardi: "Servono più controlli: acquistiamo noi altri tamponi per l'Asl"

“Ringraziamo e accogliamo con favore le parole del prefetto Francesco Antonio Cappetta che ha richiesto ai responsabili delle strutture sanitarie locali, sia pubbliche che private, maggiori controlli al fine di garantire l’applicazione delle normative disposte in questa fase di emergenza, a tutela sia dei degenti che del personale sanitario. Ciò che è accaduto a Villa Margherita, eventi su cui la Procura farà luce, spinge l’ASL all’avvio di un controllo sistematico all’interno di tutte le strutture sanitarie e di assistenza private, convenzionate e non, al fine di verificare che le prescrizioni legate all'attuale emergenza vengano rispettate. In tal senso riteniamo che sia altrettanto importante estendere alle stesse strutture, anche la somministrazione di tamponi per escludere che vi siano principi di infezione che possano poi diventare ulteriori focolai”, questo l’appello dei portavoce M5S Pasquale Maglione, Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi.



“Come M5S intendiamo fare la nostra parte e in accordo con la dirigenza dell’ASL, intendiamo provvedere all’acquisto di ulteriori tamponi che possano in qualche modo supportare l’azione di controllo richiesta all’azienda sanitaria. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto e ottenuto l’attivazione dell’analisi dei tamponi presso il ‘San Pio’. La disponibilità di questo servizio risponde alla necessità di individuare più velocemente i casi di Covid-19, ma per far sì che l’individuazione dei casi sia più efficiente occorre somministrare i testi a una platea sempre maggiore a partire, come abbiamo già detto, dagli operatori sanitari per poi estenderli a coloro che svolgono mansioni direttamente a contatto col pubblico. Somministrare test, tracciare il contagio e quindi trattare i pazienti affetti - concludono i parlamentari - è il sistema più efficace per contenere la diffusione di questa epidemia e infine per porre fine all'emergenza”.