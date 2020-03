Mastella: "10 positivi Villa Margherita sono di Benevento" Il sindaco: "Benevento tiene: resistiamo"

Interviene ancora sul caso Villa Margherita il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Ricevo dalla Unità di crisi regionale i nomi delle persone di Villa Margherita che sono state sottoposte a tampone: risultano anche residenti a BN contagiati dal corona virus . Su 80 presi in considerazione sono 10 che risiedono nella nostra città, 6 con lievi sintomi, 1 asintomatico , 3 nr (Ricoverati?)

Benevento quindi , nonostante errori eventuali da valutare , e non è mio compito , tiene .

É tiene per un esemplare comportamento dei nostri cittadini, tranne esigue frange di immoralità , che è orgoglio del sud e della nazione . Orgoglioso essere il vostro sindaco . Resistiamo, e Restiamo uniti ".