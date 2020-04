Mastella a Salvini: "Basta polemiche, rimandiamole a dopo" "Ora bisogna dare una mano ai più deboli e a chi è in difficoltà"

“È davvero incredibile, quasi inconcepibile, che Salvini si occupi delle vicende della Casa di Cura Villa Margherita di Benevento e di quelle del Centro Minerva di Ariano Irpino, mentre, invece, trascuri, assieme ai suoi responsabili regionali, quanto si è verificato proprio nelle vicinanze di uno dei suoi sindaci campani con i quali è in contatto in merito a tali problematiche. E questo mentre avviene un attacco al sistema della Sanità regionale da parte di molti sindaci della Lombardia". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella replica al leader della Lega per poi lanciare un appello: "A tutti, lancio, piuttosto, un appello: basta con le polemiche, rimandiamole a dopo. Ora, diamo una mano ai più deboli, ai malati, ai poveri, a chi povero non era e lo è diventato nel giro di una settimana. Questa - conclude l'ex Guardasigilli - caro Salvini, è la missione di chi fa politica in maniera seria”.