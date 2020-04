Mastella: "Anziani accompagnati a morire: inaccettabile" Il sindaco: "Abbandonati come agnelli nei mattatoi, inaccettabile eutanasia sociale"

"L' idea che gli anziani siano accompagnati a morire, non e' un problema di magistratura che ora indaga ed ispeziona, e' una inaccettabile eutanasia sociale". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha affermato. "A molti idolatri della rupe Tarpea appare sbagliato chiedere il respiratore per se', se vecchi e malati. Per altri, gli anziani vengono abbandonati, come agnelli nei mattatoi con una sorta di immorale senicidio. Non e' accettabile, non e' la mia cultura, quella dello scarto". Quindi ha concluso: "Si vive per il tempo che ci e' dato di vivere, non perche' qualcuno decide di recidere la vita. Forse per questioni economiche? Si pagano meno pensioni, si risparmia nella economia degli stati? Sara', ma cosi' facendo perderemo il senso dell' essere comunita', distruggeremo l'architettura della societa' in Italia e in Europa, peraltro costruita con sacrificio da chi per "compassione" ( sic) mandiamo a morire, sedando cosi ipocritamente la nostra coscienza"