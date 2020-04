Covid-19, il Pd sannita contribuisce alla fase 2 Il Partito Democratico sta predisponendo un documento da inviare al Presidente della Regione

“La Regione Campania ha aperto alle forze politiche, istituzionali, sociali e imprenditoriali, nonché alle organizzazioni della società civile, affinché contribuiscano con una fattiva collaborazione dal basso, alla implementazione della prossima «Fase 2». Prevedibilmente, si tratterà di una riapertura graduale e settoriale, per segmentazione demografica e categorie economiche, che dovrà esplicitarsi garantendo condizioni di massima sicurezza sanitaria".

Così Carmine Valentino, segretario provinciale Pd.

"Nello spirito di collaborazione e partecipazione, peraltro già messo in campo per la definizione del Piano economico sociale della regione Campania, le forze politiche, istituzionali, sociali e imprenditoriali, le organizzazioni della società civile, sono state invitate a far pervenire entro le ore 14:00 di oggi, sabato 18 aprile 2020, le proprie sintetiche proposte e suggerimenti operativi.

Il Partito Democratico del Sannio sta dunque predisponendo un documento da inviare al Presidente della Giunta Regionale della Campania e al Consigliere Regionale Sannita Erasmo Mortaruolo per dare voce al fattivo contributo giunto in questi giorni da parte dei circoli territoriali”.