"Neanche una donna in comitato scientifico: non va bene" La senatrice Lonardo: "Possibile che i migliori siano solo uomini?"

Neanche una donna nel comitato tecnico scientifico sull'emergenza Covid. Per questo la senatrice sannita, Sandra Lonardo scrive a Conte: "Caro Pres.Conte,

Ho letto con attenzione la composizione del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Governo per l’emergenza coronavirus: sono 21 uomini, e neanche una donna.

Zero.

A prescindere dal fatto che é previsto per legge la percentuale di donne in tutti i Consigli di Amministrazione, in tutte le liste elettorali, in tutte le Giunte, come mai lei, Presidente, che si é definito “avvocato del popolo”, non ha dato seguito a questa volontà politica, per la quale tanti hanno combattuto?

È possibile che TUTTI i migliori esperti siano uomini, e che non c’é neanche una donna che ha le capacità professionali per essere coinvolta?

Eppure le donne hanno un modo di fare che a volte è più diretto, più coinvolgente, più pragmatico...

Insomma, credo che uomini e donne , insieme, possono e debbono collaborare sempre ed ovunque.

Provveda immediatamente a rimediare , io presenterò una interrogazione in tal senso.

Presidente, cominci lei a dare l’esempio, per educare tutti al rispetto delle competenze ed alle pari opportunità".